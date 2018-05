Una gara in formato live tra 24 gruppi di ogni genere

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo una prima edizione che ha visto incoronare vincitori gli ElleBorN, Contatto diretto è tornato nel 2018 con una nuova selezione di band che ha visto trionfare in finale The Raunchies. Realizzato in collaborazione con All Music Italia, LRS Factory Recording & Mastering Solutions, Believe Distribution Services Italia, Canon Italia Cinema Eos School e con il patrocinio del MEI e di LUISS Creative Business Center, Contatto diretto è un contest per cantautori e band emergenti. Oltre 100 le band iscritte, 24 quelle selezionate da una giuria di esperti del settore musicale. Tutte le dieci tappe live - al Lian Club, con la conduzione di Fabio Villanis - sono state a ingresso libero.I vincitori del Contest si aggiudicano l'incisione in studio di un Ep, la registrazione di un videoclip di alta qualità, la distribuzione e promozione dell'Ep con Believe Distribution Service e un'intervista su All Music Italia.