Una foto all'etichetta e lo smartphone vi dirà tutto sui prodotti

Prima il pollo, poi toccherà agli agrumi. Da settembre inizia infatti l'éra digitale anche nei supermercati, dove approda l'operazione trasparenza per il cibo e la cucina italiana. Verrà infatti adottato il sistema Blockchain che rende immodificabili dati quali prezzo, ingredienti e data di scadenza, blindando soprattutto l'autenticità del prodotto in vendita e impedendo contraffazioni oltre che volgari imitazioni del made in Italy.Carrefour Italia darà il via all'applicazione del Blockchain per la tracciabilità digitale dell'intera filiera del pollo allevato all'aperto e senza antibiotici. Il consumatore potrà fare acquisti più consapevoli accedendo a informazioni attraverso un Qr code su 29 allevamenti, 2 mangimifici e 1 macello prima di portare tra gli scaffali agrumi a marchio proprio.Ma come funziona il blockchain? In pratica basta avvicinare il proprio smartphone al Qr per ricevere info in tempo reale dall'origine della filiera sino al punto vendita. Di un vino ad esempio si rendono noti elementi come il campo dove le uve sono state coltivate, i lieviti utilizzati, i trattamenti fitofarmaci e i metodi produttivi. A Roma, Antonello Colonna è stato il primo chef a certificare con blockchain una ricetta, la sua panzanella.