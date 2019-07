Una finestra sulla storia della canzone d'autore con uno spettacolo-omaggio, in prima assoluta a Roma, di Neri Marcorè a due icone della canzone italiana, Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber. L'eclettico attore marchigiano, capace di recitare, imitare, condurre e cantare, salirà sul palco con un ensemble musicale d'eccezione per condurre il pubblico in un viaggio tra parole e note in cui racconta e interpreta le più belle canzoni di due maestri della musica cantautorale italiana. Un omaggio, a cui in passato Marcorè ha dedicato due spettacoli teatrali di grande successo prodotti dal Teatro Archivolto di Genova: Un certo signor G nel 2008 e Quello che non ho nel 2017. Assieme a lui sul palco tre grandi musicisti, Giua, Pietro Guarracino e Maria Pietrantoni.

Viale di Porta Ardeatina 55, domanica alle 21, bigl. 25 euro+dp

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA