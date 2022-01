Una fila di 15 ambulanze in coda davanti al pronto soccorso per un giorno intero, con il paziente Covid a bordo: all'ospedale Cervello di Palermo la lancetta dell'orologio sembra tornata indietro alla prima fase della pandemia, quando l'Italia intera era impreparata ad affrontare l'emergenza.

Nella rianimazione del Cervello, dei 14 posti occupati dai malati più gravi, tredici sono occupati da non vaccinati. E anche i reparti Covid ordinari hanno già raggiunto il massimo della capienza: impossibile trovare spazio per altri pazienti. Dopo 12 ore di attesa sulla rampa di accesso del pronto soccorso del Cervello, la situazione si è sbloccata solo con l'allestimento di un ospedale da campo tirato dal 118 davanti all'ospedale, con 10 posti letto. E altre due tende simili sono state montate di fronte all'ospedale Civico e al Buccheri La Fera.



