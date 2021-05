Una donna di 40 anni, Mariolina Nigrelli, e la figlia Alessandra, di 14, sono state trovate morte impiccate nella loro casa di campagna, vicina al santuario del Letto Santo, a Santo Stefano di Camastra, nel messinese. A scoprire i corpi, nella serata di sabato, sarebbe stato il marito della donna, padre della ragazzina. I carabinieri, che indagano sul fatto, ipotizzano un omicidio suicidio, ma non si escludono altre piste.

Sul tavolo della casa in cui sono state ritrovate mamma e figlia, la donna ha lasciato una lunga lettera scritta a mano e indirizzata al marito, Maurizio Mollica: «Porto via con me Alessandra». La ragazza di 14 anni frequentava la terza media a Santo Stefano di Camastra. Il marito della donna è stato sentito per tutta la notte dagli inquirenti. Ha pianto, raccontando di rapporti «tesi» con la moglie. L'autopsia dovrà chiarire quando le due donne sono morte e qual è stata la dinamica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Maggio 2021, 05:01

