Una domenica estiva Assalto alle spiagge

Ida Di GraziaSole e alte temperature, il mix perfetto per scegliere di trascorrere il week end al mare. Spiagge prese d'assalto, complici le temperature che hanno raggiunto i trenta gradi, sin dal mattino non senza disagi. In tanti si sono messi in viaggio per raggiungere le rive del litorale romano, traffico in tilt con code lunghissime che però non hanno impedito ai migliaia di romani di rinunciare alla tintarella. Da Fregene a Santa Marinella le partenze intelligenti sono un mito da sfatare.Una vera e propria invasione che ha fatto registrare il tutto esaurito sia per i parcheggi che per i ristoranti. Ad Ostia ad esempio già intorno alle 11 era praticamente impossibile trovare un posto. Ma la costa romana sembra essere ambitissima anche dai super vip, al largo si sono incrociati due tra gli yacht più belli e costosi del mondo, Tatoosh e Alce Nero , il primo appartiene a Paul Allen, fondatore di Microsoft, l'altro a Beyonce. Gestori soddisfatti, bagnanti un po' meno, in particolari quelli che hanno scelto le spiagge libere. Solo una settimana fa la Polizia locale di Roma Capitale in sinergia con la Guardia Costiera e il X Municipio, ad Ostia, ha sequestrato lettini e ombrelloni che venivano affittati illegalmente sulle spiagge libere gestite dal Comune.Ma la situazione è ancora un po' complicata, perché non ci sono servizi, mancano le passerelle per i disabili e ci sono le macerie degli ex chioschi ancora da rimuovere completamente. Le strutture illegittime, sono state giustamente abbattute nel mese di marzo, ma i bambini giocano tra chiodi arrugginiti e legni spezzati. E' di ieri la notizia che sull'arenile ex Amanusa, un bagnante si è ferito un piede a causa di un chiodo mentre camminava sulla passerella pedonale. Situazione analoga anche il mese scorso, quando un ragazzo di sedici anni si è ferito mentre giocava a pallone perché sotto la sabbia erano ancora presenti le rovine delle strutture di legno demolite. In attesa che il bando per la pulizia degli arenili venga assegnato sono gli ex bagni a cercare di rimediare montando delle passerelle per rendere più agevole l'ingresso. Traffico in tilt fino a tarda serata per il controesodo di rientro.riproduzione riservata ®