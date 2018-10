Una domenica con Tortu il re bianco dei 100 metri

Venerdì 12 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - Nella stupenda cornice di Piazza Navona, domenica torna per la sua seconda edizione Atletica Insieme, l'evento organizzato da Roma Capitale, Fiamme Gialle e Fidal Lazio per promuovere l'atletica leggera e avvicinare questo sport alle famiglie. Dopo il successo di pubblico dell'edizione inaugurale, grandi e piccoli potranno di nuovo incontrare i campioni e cimentarsi nelle varie specialità: dalla staffetta per i ragazzi delle scuole alle gare per il settore giovanile. Testimonial d'eccezione il primatista italiano dei 100 metri Filippo Tortu, lo sprinter delle Fiamme Gialle che il 22 giugno a Madrid ha fatto segnare il record nazionale di 9.99, battendo un mito come Pietro Mennea. Il giovane velocista si intratterrà per tutta la mattinata con tifosi e appassionati di atletica nella zona dello Speed Track allestita all'interno della piazza per raccontare i segreti della sua ascesa e dare consigli soprattutto ai più giovani che si sono avvicinati al mondo dell'atletica. Poi darà il via alla Mamma Run (iscrizione gratuita, partenza alle 10.30 dalla piazza), passeggiata di 500 metri per mamme e figli.Fitto il programma degli eventi che animeranno la giornata nel cuore della Capitale. Previste molte attività collaterali per coinvolgere genitori e figli in una domenica all'insegna dello sport e del divertimento. Si partirà alle 10 proprio con lo speed track, ma anche il lancio del vortex, oltre a prove di salto in alto e attività fisiche per i più piccoli. Poi alle 14:15 la staffetta che vedrà impegnate le scuole di Atletica del Lazio con 12 atleti che dovranno percorrere 250 metri a testa. Alle 15 invece toccherà alle ragazze esibirsi nella prova dei 1000 mt, seguite poi dai ragazzi. Alle 15:30 il via invece ai 1500-2000 mt delle categorie cadetti maschili e femminili, mentre un ora dopo sarà la volta dei 2000 metri. Il finale intorno alle 17, quando andranno in scena uomini e donne rispettivamente con i 5000 e 3000 metri.riproduzione riservata ®