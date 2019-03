Una delicata e dolce storia d'amore, eccellente: tra Georgette Berger e Renè Magritte. L'autrice Lilith Moscon e l'illustratore Francesco Chiacchio si sono ispirati ad alcuni quadri nel raccontarla ed invitano alla fine i piccoli lettori ad immaginare, partendo proprio dai dipinti. E così, complici due colombi sfuggiti, Georgette e Renè si incontrano, ritrovandoli appollaiati su uno stesso ramo: In quella zona di confine dove il giorno incontra la notte e dove decidono di costruire la loro casa. Lì, tra luce e buio. Tra Georgette, signora Azzurra che ama le mongolfiere e il giardinaggio, e Renè, signor Blu che dipinge, cerca la notte e ascolta musica. Il cielo è un non confine da superare con l'immaginazione. Una storia dai quattro anni ai 100, perché la meraviglia davanti alle opere d'arte non ha età, e saperla raccontare con garbo nemmeno.

Monsieur Magritte

di L. Moscon, Libri Volanti 14,90 euro

