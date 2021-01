«È una decisione senza senso, una scelta incomprensibile, se non attraverso i vecchi giochi politici»: la pensano così i negozianti del Centro, che speravano nella proroga dell'apertura della Ztl. «In fin dei conti questa decisione non mi stupisce più di tanto tuona David Sermoneta, da piazza Mignanelli non è la prima volta che l'amministrazione dimostra di fregarsene di quello che sta succedendo in città: i negozi sono in crisi nera, con il commercio ormai a pezzi. Non ci sono i turisti e i romani sono in smart working. Oppure dobbiamo pensare che si tratti di un atto ostile nei confronti di De Vito? I soliti giochi della politica, che rappresentano una mancanza di rispetto verso chi soffre, in famiglia e in azienda». Dello stesso parere anche un altro grande esponente del Centro, Gianni Battistoni di via dei Condotti: «non capisco il senso di questa scelta. I nostri amministratori non sanno osservare la città: l'apertura dei varchi da novembre non ha mai provocato ingorghi».(L. Loi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Gennaio 2021, 05:01

