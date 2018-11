Una cupola hi tech per i turisti

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una cupola all'esterno del Colosseo che ospiterà una libreria, un bar e una biglietteria. Sta partendo il bando per l'affidamento della progettazione del nuovo centro visitatori del Colosseo, monumento trai più famosi al mondo con oltre 7 milioni di visitatori nel 2017. L'appalto, da oltre 231 mila euro, è curato da Invitalia, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, che opera in qualità di centrale di committenza per il Ministero. La scadenza del bando è fissata per l'13 dicembre 2018. Il progetto rientra in un più ampio piano di conservazione e valorizzazione del Colosseo, finanziato dal Gruppo Tod's, che prevede anche il restauro degli ambulacri, dei sotterranei del Colosseo, la messa a norma e l'implementazione degli impianti. L'intervento è anche parte di un programma di riqualificazione e valorizzazione dell'assetto urbano dell'area archeologica centrale di Roma.(P. L. M.)