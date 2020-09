Una criminalità sempre più violenta e pronta a tutto, pur di impossessarsi di soldi e gioielli. Domenica notte un'altra rapina in villa dove il proprietario dell'abitazione è stato preso a martellate dai ladri che stavano smurando una cassaforte con dentro gioielli per un valore di 300 mila euro. L'uomo è stato ricoverato in ospedale. Il colpo è avvenuto poco prima delle 21 in via Ortignano nel quartiere di Fidene, una zona tra Talenti ed il grande raccordo anulare bersaglio sempre più frequente di furti, scippi e rapine non solo nelle ville ma anche a numerose attività commerciali, rapinate frequentemente specie a ridosso degli orari di chiusura. Secondo quanto ricostruito i proprietari, insospettiti da strani rumori che provenivano dalla stanza dove si trovava la cassaforte, sono andati a controllare e si sono imbattuti nei malviventi che dopo averli spintonati hanno colpito il proprietario in testa con un martello.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA