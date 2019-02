Una coppia di giovanissimi, insieme nella vita e nella conduzione del nuovo bistrot dove deliziarsi di una proposta gastronomica fatta di pochi piatti unici di cucina mediterranea. Lui in cucina e lei in sala, dove regna buon gusto e accoglienza. Alessandro Garlando, chef 28enne dal notevole curriculum (ha lavorato da Cannavaciuolo, Sironi, Perdomo e nel ristorante londinese di Jason Atherton) propone un menu sfizioso che spazia da portate come il baccalà mantecato, polenta arrostita e lardo d'Arnad, la Masculina da magghia, pane, burro Vacche Rosse, la pappa al pomodoro, le vongole veraci con brodo di molluschi o l'uovo 65°C, con grana padano, douxelle e tartufo nero. Da abbinare ai vini italiani e internazionali selezionati da Federica Caretta, qualificata nel suggerire le etichette più adatte per ogni piatto. Consigliato il menu degustazione a 45 euro, con 4 piatti a scelta.

Insieme - Milano, via Rasori 12 tel. 391/71.82.416 - chiuso la domenica e sabato a pranzo - prezzo medio 35 euro.

