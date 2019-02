Una confessione choc, proprio nel giorno in cui Papa Francesco ha aperto nell'Aula del Sinodo in Vaticano il summit mondiale sulla pedofilia nel clero. Don Vinicio Albanesi ha infatti rivelato a Tv2000 di essere stato abusato da ragazzo da parte di altri sacerdoti nel seminario. «Mi sono salvato con questo pensiero: i vigliacchi erano loro e non io - ha ribadito Albanesi -. Non mi sono mai sentito vittima perché le persone malevoli, subdole e delittuose erano loro: adulti, presunti o veri educatori. Erano da mandare al diavolo. Mi è rimasto tutto dentro per 50 anni ma non ho avuto sensi di colpa e questo mi ha aiutato invece a guardare al sacerdozio con spirito aperto, solare, bello».

Non sarà facile per Bergoglio affrontare quest'appuntamento in Vaticano: nella Chiesa c'è chi vuole far assurgere il Summit a livello di giudizio sul pontificato di Francesco, che invece dovrà stare molto attento a non prestare il fianco ai suoi oppositori, pur senza abbandonare la linea della fermezza. «Bisogna ascoltare il grido di dolore dei piccoli che chiedono giustizia». (M.Fab.)

