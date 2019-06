Una coltellata che le ha trafitto il cuore e l'ha uccisa in pochi istanti. E' la conferma che mancava agli inquirenti per risolvere il giallo dei cadaveri carbonizzati di Maria Corazza e Domenico Raco, ritrovati dentro la macchina della madre della donna in via di San Pancrazio a Torvaianica. Quest' ultimo decisivo particolare, è emerso ieri mattina dopo l'autopsia sul corpo della quarantottenne. Sabato erano state chiarite invece le cause della morte di Mimmo il calabrese deceduto per asfissia da monossido di carbonio.

Nella carcassa dell'autovettura andata in fiamme i carabinieri avevano trovato un coltello Opinel a serramanico la cui lunghezza e forma della lama sarebbero compatibili con l'arma del delitto. Domenico, l'ha prima accoltellata e poi ha appiccato l'incendio alla Ford Fiesta dove dopo essersi cosparso d' olio per motori si è gettato nelle fiamme. Sabato scorso gli esami medico legali avevano chiarito le cause della morte di Raco. Il femminicida era morto per asfissia polmonare per inalazione di monossido di carbonio. In settimana le salme di Maria e Domenico verranno riconsegnate ai parenti per i funerali. Le esequie della donna si terranno a Pomezia. Quelle dell'omicida si svolgeranno in Calabria.(E. Orl.)

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

