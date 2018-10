Una collezione contro l'odio social

Giovedì 18 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hai tanti follower e (spesso) tanti heater? Ribellati. Diesel ti aiuta con la sua Haute Couture Customization Lab, la collezione che prende posizione contro il cyberbullismo. Si tratta di personalizzare felpe, maglie, camicie, jeans e creare capi unici con le frasi di odio che si ricevono più di frequente sui propri social. Per il principio che «più odio indossi, meno te ne interessi». Basta andare nei negozi Diesel di Milano (piazza San Babila) e Roma (piazza di Spagna) e fino al 6 novembre è possibile accedere a questo servizio, personalizzando con frasi i capi Diesel Haute Couture acquistati. Non solo gente comune, però, anche vip. La campagna infatti ha un cast di personaggi famosi, tutti presi di mira sui social. Da Fedez a Nicki Minaj, da Bella Thorne a Yovanna Ventura, fino a Jonathan Bellini. Tutti bombardati sui social. Ognuno si è scelto una frase. Il primo a mettersi in gioco è Fedez che ha firmato la sua mini selezione di capi customizzati (bomber, felpe, t-shirt e cappellino) con l'insulto che riceve più spesso, ovvero Infame. Il rapper sabato sarà a Milano davanti al negozio Diesel di San Babila, impegnato in una performance di pittura (alle 19).