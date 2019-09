Una colata di fango sulla Cristoforo Colombo. È quanto avvenuto ieri mattina, intorno alle 9.30, all'altezza delle Mura Aureliane in direzione Eur, in una delle arterie principali della Capitale. Protagonista involontario un camion carico di fango residuo dei lavori della metro C. Il mezzo pesante si stava dirigendo in discarica per consegnare il materiale in avanzo quando, in seguito a una brusca frenata, ha visto il misto di terra e acqua presente nel suo carico inondare la strada e le auto che gli erano intorno.

Uno stop improvviso provocato, secondo il racconto dei testimoni, da una manovra di un autobus dell'Atac che, immessosi nella corsia principale senza rallentare, ha costretto le auto in transito, la prima coinvolta una Renault Clio, a inchiodare ed è andato via senza fermarsi probabilmente ignaro di quanto avvenuto alle sue spalle. La forza d'urto della frenata e il peso del fango ha provocato il cedimento dei teloni del tir riversando il liquido in strada. Fortunatamente nella dinamica dell'incidente nessuno è rimasto ferito. Ad avere la peggio è stato l'automobilista di un'Audi grigia che è stato letteralmente travolto dal fango ed è uscito dalla vettura in stato di choc per lo spavento. Inevitabili le ripercussioni del traffico con il quadrante sud della città paralizzato dalle lunghe code di automobili che hanno raggiunto la zona di San Giovanni. (S. Pie.)

