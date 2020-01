Una class action per ottenere i rimborsi di abbonamenti e biglietti. È la battaglia iniziata dai pendolari romani contro disservizi, guasti e ritardi che affliggono da tempo la ferrovia regionale Roma Nord. Le rassicurazioni su stanziamenti e innovazioni arrivate dalla Regione Lazio, con l'apertura di cantieri che provocano nuovi disagi, non bastano a ristorare dei danni subiti. E così gli utenti pensano di ottenere in tribunale il riconoscimento di aver pagato un servizio del quale non hanno usufruito. L'iniziativa giunge dopo la decisione di invocare l'Autorità di regolazione dei trasporti. La risposta ao disagi dei passeggeri non è stata giudicata sufficiente, da qui la scelta di proseguire sulla strada del risarcimento. Nel dettaglio, l'Authority si è limitata a una risposta laconica: «Sarà nostra cura avviare specifiche azioni di verifica a riscontro delle criticità oggetto di segnalazione». Per gli utenti, al contrario, il danno patito sotto la gestione Atac c'è ed è quantificabile: dal 1° luglio ad oggi sono 1.200 le corse soppresse ufficialmente.

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

