UNA CITTÀ PER CANTARE

Claudio Fabretti

Una valanga di mail per illuminare le città per cantare. I lettori di Leggo si scatenano proponendo i loro titoli (e relative strade) per Roma e Milano a unacittapercantare@leggo.it. E già scatta la gara tra le canzoni più gettonate, come in un ideale festivalbar metropolitano.

A Roma è derby quasi inevitabile tra i due ex-compari del Folkstudio Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Tra i successi del primo, domina Roma Capoccia, indicata da Sabrina, Laura e Domenico, che vorrebbe illuminarci via Frattina, Valerio, Fabio, Valentina, Gianluca, Germana; ma non mancano nomination anche per Non so dirti quando, Grazie Roma e C'è un cuore che batte nel cuore di Roma. Per il Principe, invece, prevale La donna cannone, che Rosella immagina illuminare via del Corso, ma c'è anche chi, come Adriano, suggerisce Per le strade di Roma, magari lungo il Corso Vittorio Emanuele. Nel cuore dei romani c'è anche Ultimo, la cui Fateme canta', secondo Giulia, dovrebbe arricchire una qualsiasi strada del centro. Ma anche Roberto, e Franco sostengono il giovane cantante capitolino. Ma c'è chi, come Emanuele, non dimentica Lucio Dalla e la sua Notte dei miracoli, perfetta per «illuminare il Rione Trastevere. E se a Roma fioccano proposte anche per Claudio Baglioni, Renato Zero e Gabriella Ferri, a Milano è soprattutto derby tra Enzo Jannacci e Roberto Vecchioni. I brani? Facile: Luci a San Siro e Vengo anch'io. Ma non manca chi - come Franco, Marco e Andrea - spinge il genio-Gaber. Romantica, invece, la segnalazione di Gaia che immagina - come nella scena di un film - Milano in macchina con Una sera che piove di Loredana Berté.

Giovedì 19 Settembre 2019, 05:01

