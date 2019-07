Una città blindata con tiratori scelti appostati sui tetti, droni e una Green zone: l'allerta massima scatterà domani alle 12.30 quando l'aereo presidenziale con a bordo il presidente della federazione russa Vladimir Putin, atterrerà all'aeroporto di Fiumicino per una visita lampo nella capitale che terminerà alle 22. La macchina della sicurezza composta da oltre mille agenti tra carabinieri, polizia e uomini della Municipale, è già a pieno regime da oggi con bonifiche e controlli nelle aree dove è atteso il presidente russo.

A partire dalle 13 nella zona intorno all'hotel St. Regis in via Vittorio Emanuele Orlando dove farà base con il suo staff. Nel centro di Roma invece la questura ha attivato la Green zone, sorvegliata speciale per tutta la giornata di giovedì, all'interno della quale la circolazione è interdetta in funzione degli spostamenti del leader. Una riedizione di quanto accaduto lo scorso marzo in occasione della visita del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping e sua moglie Peng Liyuan.

Il presidente Putin subito dopo l'atterraggio verrà scortato in Vaticano per l'incontro con papa Bergoglio. Seguirà il colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e alle 16 è atteso a palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte. Il programma si concluderà con la visita delle 18.30 alla Farnesina per il forum dialogo Italia- Russia a cui seguirà la cena a villa Madama in programma dalle 19.30. Il corteo verrà quindi scortato all'aeroporto Leonardo da Vinci dove per le 22 è prevista la partenza. Nel corso degli spostamenti i poliziotti saranno in costante contatto con la scorta personale del presidente e con gli agenti del Kgb.(S. Uni.)

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA