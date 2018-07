Una casa vacanza per sentirsi uguali

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Vincere l'isolamento delle persone, potendo organizzare il proprio tempo libero al meglio delle preferenze, indipendenti nel viaggiare e nel godere della propria vacanza, perché si è sicuri dell'accessibilità architettonica e culturale.Un ambiente in cui sentirsi a proprio agio, perché aperto a tutti, anche a famiglie con bambini piccoli, quando ci si deve riprendere da momenti di disabilità temporanea, magari a seguito di una terapia o di un intervento, quando chi è anziano vuole trascorrere le proprie ferie in un ambiente piacevole e sicuro e senza dover rinunciare a fare ciò che gli piace: è questo la Casa Vacanze I Girasoli di AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).Si trova a pochi passi dall'incantevole paesino medioevale di Lucignano, nel cuore della campagna toscana, sul confine tra le province di Arezzo e di Siena: offre camere, bungalow e piscine accessibili anche alle persone con difficoltà motorie, è immersa in uno splendido parco. Una struttura «dove le persone con sclerosi multipla scoprono una dimensione di autonomia e possibilità di far esperienze e turismo - spiega Marcella Mazzoli, direttore Gestione e Sviluppo Rete Territoriale di AISM - .C'è grande soddisfazione perché si sta bene e il personale è eccezionale ma soprattutto le persone in carrozzina trovano una dimensione di libertà e normalità, che spesso non trovano nella vita quotidiana».La caratteristica di questa Casa Vacanza, infatti, è la capacità di rispondere alle esigenze di qualunque tipo di cliente, poiché sono stati messi in piedi servizi di accoglienza dedicata e formazione avanzata sia di tipo turistico tradizionale' sia di ascolto e soluzione di clienti con esigenze particolari. «Una struttura del genere fa cultura anche nel comprensorio - prosegue Mazzoli - poiché non si tratta di aver solo un luogo accogliente ma poi esser comunque isolati dal mondo, che resta inaccessibile. Invece si interagisce con una rete locale di strutture diverse, che sanno accogliere ogni tipo di turista».