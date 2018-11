Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una carriera nel mondo della scuola, per i giovani, è ancora possibile?«Sì, dobbiamo dare un ricambio generazionale: l'età media dei nostri docenti è la più alta d'Europa. Credo sia il caso di avere docenti giovani, senza dimenticare ovviamente quelli che ancora aspettano di entrare. Il futuro per me sarà impostato così: laurea, concorso, formazione e si entra».Si entra, ma con un blocco alla mobilità?«Sì perché per me la continuità è un valore: la mia idea è di 5 anni di blocco alla mobilità dopo il concorso».Troppi trasferimenti danneggiano la didattica?«Negli ultimi anni si sono create tante situazioni diversificate. Il contenzioso è aumentato tantissimo e il famoso algoritmo ha stravolto le vite di molti docenti tanto che abbiamo avuto classi con 18 maestre cambiate durante l'anno. Non voglio giustificarle ma, quando una persona viene sdradicata da una città per lavorare a centinaia di chilometri di distanza dalla famiglia, non è facile concentrarsi».Mancano anche tanti docenti di sostegno, come si risolve?«Abbiamo previsto 40mila posti di specializzazione sul sostegno nei prossimi tre anni. Ma il problema non sono solo i docenti: sapete che avevano sospeso per un anno e mezzo l'Osservatorio sulla disabilità? Lo abbiamo riattivato immediatamente».Serve una cultura di base sulla disabilità nella scuola?«La scuola deve affrontare il tema della disabilità a tutto tondo: l'insegnante di sostegno è l'insegnante di tutta la classe e lavora al fianco dei docenti per valorizzare le potenzialità della persona e non per assorbire le carenze».Il docente di sostegno non è sempre presente, si possono fornire rudimenti sul sostegno all'intera comunità scolastica?«Sicuramente, una formazione sulle varie disabilità ci può essere. Anzi, ci deve essere. Ma contano soprattutto i rapporti, le relazioni».La carta del docente verrà modificata? Perché si possono acquistare libri, anche tablet ma non altri strumenti di lavoro come ad esempio la musica, per i docenti di musica, o i vinili?«Vorrei usare questi soldi allargando il campo a disposizione dei docenti. Penseremo a come rendere la card più utile. Noi raccogliamo le critiche su questo tema, compresa quelal delal musica, e proviamo a sistemare le cose».Come saranno i nuovi concorsi?«Per me deve valere il principio di trasparenza: diremo quanti posti sono a disposizione nelle singole regioni e poi sarà responsabilità del docente scegliere in quale regione candidarsi».Gli stipendi però restano tra i più bassi d'Europa, lo scorso anno almeno c'è stato l'aumento perequativo.«Ci sarà anche il prossimo anno: abbiamo trovato la copertura per rifinanziarlo».Arriverà anche una scuola di tipo regionale, basata sull'autonomia come richiesto dalle regioni Veneto e Lombardia?«Si tratta di un discorso ancora da sviluppare e comunque da discutere sul piano politico con la maggioranza di governo».Ma la scuola, divisa per regioni, potrebbe ancora definirsi italiana?«Di fatto la scuola italiana è già amministrata a livello regionale: abbiamo un'amministrazione centrale e tanti uffici scolastici regionali, quante sono le regioni, che hanno anche una loro autonomia. Le Regioni ogni anno, entro il 31 dicembre, devono ratificare il piano regionale scolastico che sarà poi utile per le iscrizioni».Perché nelle classifiche Ocse l'Italia è sempre indietro?«Bisogna stare attenti alle statistiche e alla lettura dei dati. La risposta alle classifiche internazionali secondo me è nella qualità dei nostri ragazzi che, spesso, sono molto apprezzati anche all'estero. È chiaro che poi da noi, se i più bravi non riescono neanche a scalare la montagna all'interno delle università, restano fermi».Come aiuterà i più bravi a portare avanti una carriera accademica?«Abbiamo avviato in Finanziaria la stabilizzazione di 1000 nuovi ricercatori».Anche i test Invalsi, però, non danno grandi risultati.«Sono stato ispettore durante gli esami di terza media e, se prendete tutte le mie relazioni finali, troverete che chiedevo sempre di togliere la prova Invalsi. Perché penalizzava, ad esempio, i bambini stranieri. Se leggiamo il dato finale non possiamo conoscere tutte le sfaccettature: ci sono realtà territoriali ben diverse tra loro. E così si rischia anche di demoralizzare i ragazzi».Telecamere a scuola, sì o no?«La videosorveglianza in generale può garantire una certa sicurezza. Ci sono già tanti istituti che la utilizzano, nel rispetto della legge sulla privacy. Per me vale sempre la famosa frase: male non fare, paura non avere».Tra i ministri all'istruzione che l'hanno preceduta, qual è quello che ha apprezzato maggiormente?«Mi piace sempre ricordare il ministero dell'istruzione dell'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella».riproduzione riservata ®