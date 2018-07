«Una cabina unica di regia»

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«La sicurezza è uno dei temi centrali sui quali è necessario mettere in campo i mezzi e le soluzioni tecnologicamente più efficaci». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi ha commentato il patto sulla sicurezza urbana siglato con la Prefettura. Il documento è il primo atto di quanto previsto dal decreto Minniti. Il progetto sarà successivamente esaminato nel Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nonché dagli uffici del Ministero dell'Interno che ne valuteranno la finanziabilità.«La realizzazione del progetto consentirà di avere a regime un capillare sistema di videosorveglianza che sarà a supporto delle forze dell'ordine per la prevenzione e il contrasto della criminalità diffusa e di qualsiasi forma di illegalità, oltre che per assicurare il rispetto del decoro urbano», la promessa del Campidoglio. (P. L M.)