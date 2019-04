Una bimba che piange disperata perché all'ora del gioioso rito della mensa scolastica, a tutti gli altri alunni viene servito un pasto completo e a lei soltanto una misera scatoletta di tonno e un pacchetto di crackers. Burocrazia cieca, che fa venire i lucciconi ad una creatura figlia di genitori stranieri che non hanno potuto pagare la retta al Comune leghista.

Ma ecco che spunta la telefonata del milionario centrocampista dell'Inter, Antonio Candreva: «Caro sindaco, che roba è questa? Pago io la retta della mensa fino a quando sarà necessario». Un grande gesto. Come quello di Mertens, che comprò pizze per i barboni di Napoli. O come il laziale Cataldi, che chiese agli invitati alle sue nozze di fare solo beneficenza in favore di Chiara, tifosa ridotta allo stato vegetale. Questi sono i gol più belli. Questo è il calcio che ci piace.

