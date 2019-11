Una Barbie per Bebe Vio

ROMA - La campionessa Bebe Vio in versione Barbie. I valori che la schermitrice paralimpica trasmette alle più piccole hanno infatti spinto la Mattel a dedicarle una Barbie One of a Kind, un'edizione unica con le sue sembianze. La Barbie Vio conclude le celebrazioni per i 60 anni della bambola più amata, improntate a sconfiggere il cosiddetto Dream Gap: la perdita di fiducia nelle proprie capacità che spesso coinvolge le bambine a partire dai 5 anni. «Sarà per loro fonte d'ispirazione. Dobbiamo credere nei sogni, non c'è nulla di impossibile».

Per fronteggiare il Dream Gap, è stato lanciato il programma Shero, presentando in versione Barbie modelli positivi di donne famose che aiutino a credere nel proprio talento. Alcuni esempi sono la pittrice Frida Kahlo e l'aviatrice Amelia Earhart, o nel panorama italiano, l'astronauta Samatha Cristoforetti e la calciatrice Sara Gama. Non soprende quindi che la scelta sia caduta su Bebe Vio, il cui motto è sempre stato «Se sembra possibile allora si può fare», che ha fondato art4sport, un'associazione che vede nello sport una terapia per il recupero fisico e psicologico di bambini portatori di protesi. Ora entra a pieno diritto nella storia di Barbie, la bambola più popolare del mondo. (T.Abr.)

