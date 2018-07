Un Winnie da 486mila euro

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mario FabbroniQuattrocentotrentamila sterline, quasi mezzo milione di euro. Tanti bigliettoni, uno sull'altro, per aver il diritto di stringere tra le mani una piccola mappa. Quella del Bosco dei 100 Acri, celebre ambientazione dei libri dedicati alle avventure di Winnie the Pooh dello scrittore inglese Alan Alexander Milne. L'opera originale, che ha sancito il nuovo record mondiale per un'illustrazione, reca la firma del primo disegnatore Ernest Howard Shepard: realizzata nel 1926, era stimata per una cifra oscillante tra le 100mila e le 150mila sterline. Quindi nessuno avrebbe immaginato potesse schizzare fino a quota 430mila sterline durante l'asta che si è conclusa ieri nei prestigiosi saloni londinesi di Sotheby's.Frantumato il precedente primato mondiale, stabilito sempre da Sotheby's il 9 dicembre 2014: anche in quel caso si trattava di una delle immagini più famose di Winnie the Pooh, con il famoso orsacchiotto in compagnia di Pimpi e Christopher Robin, pubblicato in un volume del 1928.Invece la mappa acquistata ieri ha avuto un ruolo da protagonista nei film della Disney e in particolare nel primo, Winny Pooh l'orsetto goloso del 1966, dove compare come sequenza di apertura del cartone animato.riproduzione riservata ®