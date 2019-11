Un violento sisma a Durazzo: macerie e decine di vittime. Trema mezza Italia

Mario Fabbroni

L'incubo si è manifestato nel cuore della notte, alle 3.54 di ieri. La terra ha tremato nel nord dell'Albania: una scossa di magnitudo 6.2, avvertita anche in Italia (tra Puglia, Campania e il resto del centrosud), che ha fatto subito temere il peggio. Si temono decine di morti tra gli oltre 20 accertati finora, imprecisato il numero di dispersi ancora sotto le macerie. I feriti sono più di 600 e la città di Durazzo è sfigurata dal crollo degli edifici. La scossa principale, a cui ne sono seguite oltre cento di assestamento avvertite in tutti i Balcani, ha avuto l'epicentro tra Shijak e Durazzo, poco lontano dalla costa, e ha fatto tremare anche la capitale Tirana, dove la gente è scesa in strada nel panico. La profondità del sisma, tra 10 e 20 chilometri, secondo alcuni esperti ha scongiurato il rischio di tsunami: nel pomeriggio anche da un'altra scossa di magnitudo 5.

«È successo il finimondo. Gli intonaci venivano giù uno dopo l'altro, si vedevano i mattoni spuntare fuori dai muri», ha raccontato Antonio Imperiale, uno dei tantissimi italiani che vivono in Albania. La furia del sisma ha sgretolato due hotel della zona balneare, uccidendo almeno cinque persone. Altre otto, secondo alcuni testimoni, sono rimaste intrappolate tra le macerie di una villetta.

Danni ingenti e vittime anche nel villaggio di Thumana, circa 40 chilometri a nord di Tirana, dove si registrano morti e il crollo di diverse palazzine. Nella vicina Kurbin un uomo è morto dopo essersi gettato giù in preda al panico. Si scava anche a mani nude. Una quarantina di persone sono state tratte in salvo. Tra loro anche un bambino, estratto dai resti di un palazzo di cinque piani a Durazzo. Il premier Edi Rama ha lanciato un appello alla «calma ed a stare vicini l'uno all'altro». Dall'Italia sono partiti oltre 200 uomini tra squadre di ricerca, unità cinofile e personale medico.

Mercoledì 27 Novembre 2019

