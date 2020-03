Un video sul web girato da un italiano mostra un farmaco antinfluenzale usato in Giappone contro il coronavirus che avrebbe ottenuto effetti se somministrato ai primissimi sintomi. Si tratta del Favipiravir (nome commerciale Avigan) un antivirale autorizzato in Giappone dal marzo 2014 per il trattamento di forme di influenza causate da virus influenzali nuovi o riemergenti. Il governatore, Luca Zaia annuncia che «verrà sperimentato anche in Veneto», sulla stessa linea anche la Regione Piemonte.

L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha annunciato che avvierà, da oggi, la valutazione ma precisa: «Il medicinale non è autorizzato né in Europa, né negli Usa. Non ci sono prove di efficacia». L'Aifa si dichiara anche pronta alle vie legali contro chi diffonde false informazioni sul Covid-19. «Avigan? Per ora ci sono scarse evidenze, non ci punterei», ha commentato Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministero della Salute.

