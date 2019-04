Un viaggio nel fantastico mondo animale

Il libro di questa settimana s'intitola Menti Selvagge di Marc Hauser ricercatore Americano di Harward esperto di comportamento animale.

Un bellissimo viaggio nella mente degli animali fatto di tanti studi che comprendono animali come i topi, gli elefanti, le scimmie, i gamberi, i serpenti.

Da questo testo chiaro e allo stesso tempo scientificamente molto importante, si possono capire anche le nuove prospettive della ricerca nel campo del comportamento animale. Infatti Hauser riesce, in questo suo lavoro, ad affascinarci portandoci per mano in visita nel mondo animale, in un viaggio ricco di sorprese e facendoci capire al meglio la psicologia animale.

L'autore in questo saggio si avvale di strumenti multidisciplinari, dalla biologia evolutiva alla linguistica, che gli permettono di indagare con misurata competenza le più strane abitudini di molte specie, disegnando un percorso affascinante alla scoperta della loro dimensione emotiva. Un libro che non può mancare nella biblioteca di un curioso amante degli animali.(A.Ben.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA