Un viaggio, a piedi, lungo 750 km, da Ivrea a Roma, sfidando caldo, sole e vesciche. È il progetto di Maurizio Lorenzoni, operatore che lavora nel campo della disabilità. Maurizio, da solo, ma per lunghi tratti accompagnato da altri camminatori (una di loro giunta addirittura dalla Germania), dopo 32 giorni di camminata, arriverà a Roma il 12 luglio, lanciando un appello itinerante soprattutto a famiglie e genitori: «non lasciate i vostri figli che hanno problemi chiusi in casa, davanti alla televisione. Uscite con loro, e quale modo migliore di affrontare questi problemi che farlo insieme, e con lo sport?». Il progetto è nato grazie ad un'intuizione dell'associazione Gli Insuperabili' di Torino, che al momento coordina tredici Academy in tutta Italia. Di cui due a Roma. I ragazzi romani, assistiti con lo sport, sono quest'anno 40. L'obiettivo è raccogliere mille euro entro fine luglio.

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

