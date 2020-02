Un vertice tra responsabili della mobilità aziendale, imprese e referenti delle scuole del quartiere Eur in un tavolo di confronto con l'Amministrazione capitolina, le realtà territoriali e gli organizzatori di Formula E. «L'obiettivo dell'incontro - si legge in una nota del Campidoglio - illustrare i principali interventi previsti dal piano della mobilità dell'evento così da consentire l'adozione di misure organizzative che possano contenere il disagio di dipendenti e addetti. Come lo scorso anno, oltre alle associazioni di categoria, alla rete degli operatori economici e alle strutture scolastiche dell'Eur, sono stati coinvolti anche i referenti delle piccole e medie imprese che insistono sul territorio. Al centro del tavolo la condivisione di strategie di impatto della viabilità e mobilità durante l'evento del Rome E-Prix nel giorno 4 Aprile 2020».

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

