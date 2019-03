Un vasto incendio ha colpito la Liguria nella notte fra lunedì e martedì mattina. Erano circa le ore 23, infatti, quando un rogo si è sprigionato a Cogoleto, nel ponente di Genova: le fiamme hanno costretto 70 persone all'evacuazione e chiuso forzatamente le scuole della zona, mentre sono andate distrutte alcune case. Sono stati distrutti quasi 100 ettari di vegetazione prima che i Vigili del Fuoco riuscissero a domare le fiamme: necessario l'intervento di elicotteri e Canadair. Secondo le indagini dei carabinieri della forestale, a causare le fiamme sarebbe stata la rottura di un cavo elettrico dell'alta tensione dell'Enel: l'ipotesi più accreditata sembrerebbe quella del cortocircuito, da cui poi si sarebbero innescate le fiamme. Non è escluso che il forte vento registrato in Liguria in queste ore, con raffiche fino a 100 chilometri orari, possa avere concorso nella rottura. Il sostituto procuratore Fabrizio Givri ha aperto un fascicolo per il reato di incendio colposo, per ora a carico di ignoti. (L.Cal.)

