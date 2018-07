Un uomo tutto spesa e fornelli

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Flavia ScicchitanoBusinessman o impiegati, professionisti o studenti: tutti (o quasi) i maschi del nuovo millennio passano ore ed ore tra i fornelli. Sono ufficialmente tramontati i tempi in cui supermercati e cucina erano una prerogativa femminile. Oggi gli uomini amano fare la spesa, si dilettano a creare piatti innovativi e sono più attenti a quello che mangiano. A rivelarlo è un'indagine Doxa-Unaitalia, condotta su un campione di uomini dai 20 ai 54 anni. Ma quello che emerge va oltre ogni aspettativa: se possiamo dire addio ai modelli dei padri e dei nonni, tra uomini e donne in fatto di abitudini a tavola non ci sono più differenze, anzi. Mentre le donne sono più rilassate, i nuovi chef amatoriali meno. Se il 70% degli uomini italiani afferma di fare la spesa, addirittura il 66% ammette di curare alimentazione e benessere. Il 41% cucina sempre, il 47% quando si sente ispirato.Solo l'8% dichiara di non farlo mai e il 4% solo quando deve.La cucina è una necessità per il 28% degli uomini italiani. Per quasi tutti gli altri cucinare è un piacere. Il 27% di loro lo fa per divertimento, il 25% per evasione, stare ai fornelli rilassa e aiuta a staccare dal resto. Per il 15%, invece, è una vera e propria passione da coltivare con impegno.E, al contrario di ogni prevedibile stereotipo, oggi sono i maschi i più attenti al proprio regime alimentare: il 3% segue una dieta, il 51% (il 50% delle donne) si dice attento ma senza troppa ansia, mentre l'11% (il 4% delle donne) cura l'alimentazione e controlla cosa mangia.Negli ultimi cinque anni, Il maschio tricolore ha aumentato i consumi di pollo e tacchino, pesce e legumi, riducendo formaggi e carne rossa.Il menù preferito? Pasta come primo piatto e pollo per secondo.