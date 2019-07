Un uomo di 62 anni è morto ieri sera in un incendio divampato verso le 19,45 in un appartamento al terzo piano a via Monte Massico incrocio con via delle Isole Curzolane, nel quartiere Tufello. La vittima, 62 anni disabile e costretto a letto, è rimasto ucciso dalle fiamme ed è morto carbonizzato. L'anziana mamma, che viveva con lui, ha tentato di salvarlo ma nulla ha potuto quando il rogo ha invaso le stanze della loro casa. La donna è stata portata in salvo dai vigili del fuoco del comando di Roma, che sono intervenuti per domare l'incendio evacuando lo stabile di cinque piani, ed trasportata in ospedale per accertamenti insieme a una condomina. Purtroppo però per l'uomo non c'era nulla da fare. All'arrivo del 115 era già deceduto. Per spegnere le fiamme sul luogo sono giunte due squadre dei vigili del fuoco, un'autobotte, un carro autoprotettori, e un'autoscala evitando così il propagarsi del fuoco nel resto dell'abitazione. Nessun altro è rimasto ferito. Da chiarire le cause che hanno propagato il rogo. (S. Pie.)

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

