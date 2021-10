Un tredicenne è morto ieri pomeriggio soffocato dal divano letto che si è richiuso sopra di lui. Il ragazzo era solo in casa e dalle prime informazioni si presume stesse dormendo. Il divano si è richiuso su di lui che, essendo di corporatura molto esile, è morto soffocato. Sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarlo e i carabinieri che, svolti gli accertamenti del caso, hanno restituito il corpo alla famiglia.

Il ragazzo, di origine senegalese, viveva nell'alloggio con i genitori, in quel momento fuori casa.

A trovare il 13enne, che era solo in casa, è stato un cugino che era andato a portargli la spesa e che ha dato l'allarme.

Secondo una prima ricostruzione fatta dai vigili del fuoco, la molla del divano, per cause ancora da accertare, sarebbe scattata facendo chiudere il letto con all'interno il 13enne senza che il poveretto si accorgessse di nulla. Il ragazzo quindi sarebbe rimasto paralizzato all'interno del divano letto senza aria per respirare. Solo l'autopsia e ulteriori accertamenti sul letto potranno dare una spiegazione all'incidente.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA