UN TRADITORE DA OSCAR

Michela Greco

ROMA - È stato in concorso al Festival di Cannes, ha vinto i premi italiani più importanti, ha registrato ottimi incassi al box office (i migliori nella pur lunga carriera del regista) ed è stato venduto in molti paesi esteri, dove anche la critica è stata molto lusinghiera. Puntare su Il traditore di Marco Bellocchio come candidato italiano per la corsa all'Oscar era la scelta più naturale, nonostante anche i suoi concorrenti La paranza dei bambini, Martin Eden, Il vizio della speranza, Il primo re - potessero vantare ottime recensioni e, in molti casi, un respiro internazionale. «Sono contento e ringrazio la commissione ha detto a caldo Bellocchio - Gli altri film erano altrettanto degni, ma è andata così. Non mi faccio illusioni, ma farò tutto il possibile per aiutare Il traditore in questo lungo cammino. Pur da vecchio anarchico pacifista e non violento, sento come un onore e una responsabilità rappresentare l'Italia in questa sfida».

Bellocchio non si fa illusioni perché il cammino non è finito qui: solo il 13 gennaio si saprà se il suo film otterrà la nomination agli Oscar (che saranno poi consegnati il 9 febbraio a Los Angeles), e i suoi rivali nella categoria appena ribattezzata International Feature Film (che rimpiazza Miglior Film in Lingua Straniera) non sono da poco. Ci sono, ad esempio, Dolor y gloria di Pedro Almodóvar, la Palma d'Oro sudcoreana Parasite di Bong Joon-hoe il francese Les Miserables di Ladj Ly. Bellocchio può comunque essere felice di come è andata finora. Con Il traditore si è allontanato dai suoi territori consueti per avventurarsi in quelli di un cinema che lui stesso ha definito «popolare», in zona gangster movie, con pistole e ammazzamenti. Ha preso Tommaso Buscetta, il primo grande pentito di mafia e ne ha fatto un antieroe tragico e pericolosamente affascinante. Si è lasciato conquistare - ma non ingabbiare - dalla sua ambigua complessità, tra ferocia criminale, amore familiare e morale su misura, e ha offerto a Pierfrancesco Favino il ruolo della vita. Occasione che l'attore ha colto esprimendo al massimo il suo potenziale. «Il traditore è il film italiano candidato agli Oscar: grande orgoglio!», ha twittato Favino, che presto vedremo nei panni di Craxi in Hammamet di Gianni Amelio. Per Bellocchio, invece, dopo gli impegni americani per sostenere la candidatura (al New York Film Festival in ottobre e a novembre nelle sale Usa) ci sarà la serie tv su Aldo Moro Esterno, notte.

Mercoledì 25 Settembre 2019, 05:01

