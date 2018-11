Un solo giorno di shopping per spendere 1500 milioni

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lady Coupon del risparmio ha fatto vocazione e mestiere, dando consigli mirati per fare bene lo shopping. Quale allora il modo migliore per affrontare il Black Friday?«Consiglio gli acquisti online, sfruttando le liste dei desideri che inviano notifiche quando il prodotto va in offerta speciale. Il Black Friday è un buon momento per fare affari. I prezzi possono scendere perfino dell'80%».Chi compra abbigliamento però non può provare i capi...«Sono la prima a scegliere il negozio per poter toccare e provare il capo, ma proprio oggi sono andata in un negozio dove mi hanno detto che se voglio fare acquisti venerdì devo andare mezz'ora prima dell'apertura. Acquistando on line, si evita lo stress e si possono sfruttare le offerte a tempo, sempre più diffuse, tant che anche alcuni negozi le fanno».Cosa consiglia di acquistare?«Bene la tecnologia, ricordando che ci sarà pure il Cyber Monday. Io venerdì starò tutto il giorno dietro a offerte di abbigliamento e giocattoli in vista del Natale. Questi sconti sono gli ultimi prima delle feste, conviene approfittarne».Come si possono sfruttare al massimo gli sconti?«Buone offerte si possono già cercare, alcuni siti hanno iniziato a fare sconti in anticipo, anche in queste ore si possono fare affari».