Un solo colpo della carabina Winchester 300 Magnum sparato da un cacciatore e Nathan Labolani, 19 anni, è morto. Un vita spezzata da un solo colpo di fucile, esploso durante una battuta al cinghiale.Nathan stava passeggiando nel bosco con il suo cane quando un cacciatore di 29 anni, di Ventimiglia, l'ha probabilmente scambiato per una preda e ha sparato. Il proiettile ha raggiunto il ragazzo dietro l'addome, uccidendolo.Tutto è successo alle 8 di ieri nei boschi di Apricale, in val Nervia, in provincia di Imperia. Alla battuta di caccia al cinghiale partecipavano due squadre: una di Camporosso e l'altra di Perinaldo, due località vicine ad Apricale. Il cacciatore, che pare avesse il porto d'armi da un paio di anni, faceva parte del secondo gruppo. La salma di Nathan è a disposizione del pubblico ministero Luca Scorza Azzarà che potrebbe disporre l'autopsia. Non si esclude che venga successivamente disposta anche una perizia balistica.