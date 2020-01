Un sogno chiamato Olimpiade. Per la fiorettista Elisa Di Francisca il conto alla rovescia è iniziato. Due ori a Londra 2012 e un argento a Rio 2016 per l'azzurra, ambasciatrice del progetto Verso Il Sol Levante dell'azienda di integratori alimentari Juice Plus+, che ha donato al Club Scherma Roma (società dove ora si allena) una nuova pedana per la scherma paralimpica e due carrozzine. Ma per quello che sarà il suo ultimo grande appuntamento vuole salire ancora sul podio.

Ormai ci siamo, i Giochi di Tokyo sono vicini, a che punto siamo della preparazione?

«Manca poco e ogni volta che si scende in pedana il pensiero va lì. Non si carica troppo a livello fisico adesso, ma arriverà il momento in primavera in cui non ci si fermerà un attimo per arrivare al meglio».

La squadra di fioretto si è qualificata ma tu hai detto che non vi amalgamate ancora come gruppo.

«È vero, ci sono ragazze forti ma che non hanno l'abitudine di tirare insieme. Ora però ci sono tanti allenamenti e speriamo di riuscire a ricreare l'ambiente giusto. Soprattutto per tornare a vincere, che è fondamentale».

Come ti spieghi questo non essere ancora squadra?

«Ci siamo conquistati l'essere gruppo. Non è detto che se si è forti, si fa gruppo e si vincono le medaglie. Molto spesso squadre meno forti vincono perché fanno squadra in tutti i sensi. Il gruppo è fatto di collaborazione, di pensare al bene di tutti e non del singolo, di aiutarsi a vicenda. Viviamo troppo nel virtuale oggi».

Malagò ha confermato la tua candidatura come portabandiera a Tokyo. Quanto ci speri?

Sarebbe bellissimo, un grande onore. Quella bandiera significa tanto per noi atleti. Sarebbe il coronamento di una carriera bellissima.

Ora ti alleni a Roma, come stai affrontando questo cambio?

La città è molto caotica e, appena posso fuggo, a Jesi per allenarmi con tranquillità. Lì ho il palazzetto vicino casa e ho la mia famiglia.

Dopo i Giochi invece hai già programmi?

Ho fin troppi pensieri (ride, ndr). Penso al presente, al futuro solo per la famiglia. Per ora mi concentro su Tokyo, dove voglio chiudere bene, chissà, sul podio. Ma non dico altro.

Giovedì 23 Gennaio 2020, 05:01

