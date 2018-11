Un singolo per Vasco: «Canto la confusione dei tempi moderni»

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Vasco Rossi spiazza tutti, con un nuovo brano, La Verità, in uscita oggi in radio e sulle piattaforme digitali, e dal 23 in vinile, per un'edizione limitata. Con il suo rock, appena più morbido di quello degli ultimi tempi, e le sue provocazioni. È il Vasco che ti aspetti, con quella sua voce roca, pastosa, che sembra tornata a nuova forza. Il brano è stato scritto con Roberto Casini - il batterista della prima band ufficiale che poi Vasco battezzò Steve Rogers band - già complice di canzoni come Va bene, va bene così, Gabri e dei più recenti Eh, già e Sono innocente, con gli arrangiamenti di Celso Valli. Tre minuti e mezzo di provocazioni, di metafore esagerate, volutamente forzate per rispondere al clima di confusione e di isteria che caratterizza questi tempi.