UN SET DA FEDERER

Claudia Faggioni

ROMA - Niente impresa contro Re Roger Federer. Come da pronostico, Matteo Berrettini si è dovuto arrendere al campione svizzero nel suo secondo impegno alle Atp Finals in corso alla O2 Arena di Londra. Dopo il brusco esordio contro Novak Djokovic, che lo aveva sconfitto domenica con un netto 6-2 6-1, l'azzurro ieri è riuscito a lottare nel primo set, costringendo Federer al tie break. Nel secondo parziale, però, Matteo ha ceduto il servizio in apertura, condizionando l'esito del match (7-6 6-3).

«Sono soddisfatto, per quanto lo si possa essere dopo una sconfitta» ha ammesso un motivatissimo Berrettini, seguito in tribuna dal coach Vincenzo Santopadre, ma anche da Corrado Barazzutti e Umberto Rianna. «Ho avuto le mie chance e ho messo a segno anche grandi colpi. Quando sono rientrato negli spogliatoi la prima cosa che ho detto al mio team è che voglio riuscire a battere questi campioni. Oggi penso di aver dimostrato che posso giocarmela, ma con tutto il rispetto voglio di più», ha aggiunto il romano, che in caso di vittoria domani contro Thiem diventerebbe l'unico italiano capace di ottenere un successo alle Finals. «Matteo ha giocato molto bene nel primo set» le parole post-match di Federer, sconfitto domenica da Thiem. «Per me è stato fondamentale il break ottenuto all'inizio del secondo parziale. È un giocatore che può solo migliorare, chi avrebbe mai pensato di trovarlo qui quando aveva iniziato l'anno fuori dalla top 50?». E intanto, l'azzurro ha già in mente anche le Finals di Coppa Davis, nuovo format della competizione mondiale a squadre in programma a Madrid dal 18 novembre. Berrettini è stato convocato dal ct Corrado Barazzutti insieme a Fognini, Sonego, Seppi e Bolelli. L'Italia, inserita nel Girone F, dovrà affrontare Stati Uniti e Canada.

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA