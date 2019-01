«Un servizio che migliorerà la città»

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Assessore Daniele Frongia oltre ai risvolti pratici sulle strade di Roma, cosa vi aspettate dal progetto di coinvolgimento dei detenuti?«Una società più sicura. Dopo la selezione fatta dal Dap, il percorso prevede la formazione e degli attestati per i detenuti, in modo che quando usciranno dal carcere riusciranno a trovare un lavoro molto più facilmente. Ed è estremamente probabile che un ex detenuto che trova lavora non delinqua più. Il rischio di recidiva è quasi azzerato».Quali sono i prossimi step?«Siamo partiti con l'impiegare i detenuti nella cura del verde, ora lo stiamo facendo nella cura delle strade e incrementeremo il numero di persone coinvolte nei due progetti. Stiamo lavorando ad un protocollo, con la sindaca Raggi, l'assessore Montanari e il Dap, per interventi di pulizia straordinaria che potranno iniziare già quest'anno. Non si tratta di spazzamento, ma interventi straordinari su particolari criticità. Non finisce qui: ci sono altre iniziative in cantiere per utilizzarli anche con altri assessorati e dipartimenti».Complessivamente quanti detenuti sono impiegati in questi progetti e quanti ne vorrete impiegare?«Cinquanta circa sul verde e 24 su strada. Ma puntiamo a numeri molto più grandi: parliamo di cento persone proprio per il progetto sulla pulizia straordinaria. Siamo l'unica città che tira fuori' circa 200 detenuti con questo rigore e seguendo un percorso molto strutturato. Oggi (ieri mattina, ndr) è stata la prima uscita pubblica, ma ce ne saranno altre. I detenuti procedono molto rapidamente: puliscono circa 50 caditoie al giorno e in più rifanno la segnaletica orizzontale. Insomma, anche le loro performance sono buone».Usciamo un po' fuori tema. Il 13 aprile è attesa la nuova edizione romana della Formula E, la gara dei bolidi elettrici in città. Che novità ci sono?«La novità è che per la prima volta l'evento raddoppia. Si correrà il sabato sul circuito dell'Eur, ma anche il venerdì precedente sarà una giornata viva e aperta al pubblico. Venerdì, infatti, correrà il sociale nel format una ruota è una ruota', wheel is a wheel'. Quindi ci saranno sia sul circuito, sia nella zona centrale atleti di basket in carrozzina, hockey, rugby in carrozzina, handbike, sempre con mobilità elettrica e sostenibile». (P. L. M.)riproduzione riservata ®