Un salto indietro nel tempo di 2500 anni, con 100 testimoni perfettamente conservati a raccontare com'era la vita allora (forse non così diversa dalla nostra). L'Egitto ha annunciato la scoperta di oltre cento sarcofagi intatti, risalenti a più di 2500 anni fa (periodo tolemaico (IV-I sec. a.C.) in una necropoli faraonica nella località di Saqqara, vicino alla piramide di Djoser, poco a sud del Cairo. Le inumazioni, considerate la grande scoperta archeologica fatta quest'anno nel Paese, sono state trovate in tre pozzi funerari a una profondità di 12 metri: «Saqqara deve ancora rivelare tutto il suo contenuto. È un tesoro», ha commentato il ministro egiziano delle Antichità e del Turismo Khaled al-Anani, che parla anche del ritrovamento di 40 statue dorate. I ritrovamenti - una volta analizzati - troveranno il loro posto nel Grande Museo del Cairo.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 05:01

