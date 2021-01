Un saggio, Pandemia della politica. I cattolici al tempo di Francesco, che affronta il nodo della presenza cattolica organizzata in Italia nel momento storico forse peggiore dal Dopoguerra a oggi: quello del dilagare del virus. Massimo Milone, direttore di Rai Vaticano ed ex caporedattore di lunga data della sede Rai della Campania, è convinto che «l'Italia del dopo virus non potrà fare a meno dei cattolici. La grande crisi potrà offrire anche una grande opportunità: quella di costruire un futuro migliore poggiando le basi su una rivoluzione tecnologica, economica e sociale tra le più significative della storia». Da immaginare quindi nuove forme di lavoro, trasporto, consumo, accoglienza, protezione sanitaria. Con l'Uomo e i cattolici al centro del progetto. (M.Fab.)

