Un Rottweiler nell'alloggio occupato dai Casamonica

Li fanno occupare dalle donne e mettono cani feroci a guardia degli ingressi. I tentacoli del clan Casamonica e Bevilacqua, che gestiscono anche il racket delle case popolari dell'Ater e del Comune, superano il Gra e si spingono fino a Spinaceto. Ieri, alle prime luci dell'alba, un imponente blitz anticrimine della polizia Roma Capitale ha restituito alla collettività un alloggio occupato dalla compagna di un Casamonica.

Cinquanta agenti del gruppo dell'Eur, insieme ai poliziotti del commissariato di Spinaceto e ai carabinieri, hanno fatto irruzione al quinto piano di uno stabile di edilizia popolare in via Salvatore Lorizzo 115, che stava per essere trasformato in una centrale di spaccio della droga mettendo in ostaggio centinaia di famiglie per bene costrette a subire le prepotenze e le prevaricazioni della malavita che colonizza palazzi interi per farne il quartier generale dei loro affari criminali.

Nella casa c'erano una ragazza convivente con u n boss del clan Sinti (che è stata denunciata) e un Rottweiler. Dietro le occupazioni, secondo chi indaga, si nasconde una rete di facilitatori legati alla malavita organizzata romana, che infatti assegna abusivamente gli appartamenti. (E.Orl.)

Mercoledì 9 Giugno 2021

