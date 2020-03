«Un ritorno sui banchi prima di maggio una follia, vanificherebbe gli sforzi fatti»

Fabrizio Pregliasco, virologo di fama internazionale e direttore sanitario dell'Irccs Galeazzi di Milano, sembra che le scuole debbano restare chiuse ancora a lungo, è davvero necessario?

«È indispensabile in questo momento, altrimenti rischiamo di mandare all'aria gli sforzi fatti finora. La riapertura al 3 aprile è da escludere».

Perché?

«Siamo ancora in una fase di crescita del contagio».

Quando arriverà il picco?

«Da alcuni modelli matematici vediamo che possiamo esserci vicini. Spero che abbiano ragione e che tra pochi giorni ci sia il picco di diffusione».

Poi che cosa accadrà?

«Se ci dovessimo arrivare a breve, non vuol dire che poi riprendiamo immediatamente le vecchie abitudini. Non farà certo finire la necessità di interruzione del contenimento, anzi».

In che senso?

«Sarà la spinta maggiore a rafforzare la distanza sociale».

Anche dopo il picco?

«Ma certo. Per questo la scuola deve restare chiusa. Le misure di contenimento andranno avanti nel tempo: fino a quando ci saranno ancora dei pazienti contagiati, positivi».

Gli italiani stanno rispettando le regole?

«Ci sono norme che ancora non vengono attuate a livello nazionale. La distanza sociale è l'unica arma che abbiamo in attesa dei vaccini».

Quando li avremo?

«Arriveranno tra un bel po' di tempo, immagino. Ci vorrà un anno, uno e mezzo».

Intanto come ci si deve comportare?

«Superato il picco, si potranno rivedere le norme di contenimento. Si procederà gradualmente per tornare alla normalità poco alla volta. Proprio per continuare a tenere la situazione sotto controllo giorno dopo giorno».

La scuola potrebbe riaprire a maggio?

«Credo sia possibile, mi sembra uno spazio di tempo ragionevole».(L.Loi.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Marzo 2020, 05:01

