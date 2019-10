Un ristorante intimo tra Crocetta e Porta Romana dove gusto e servizio curato rivelano tutta la passione e l'amore per la cucina del giovane e talentuoso chef Fabio Titone. All'Origine è il suo laboratorio, in cui gioca tra tecniche innovative e tradizione gastronomica italiana, e dove tutto è preparato giornalmente da chi sta in cucina. Pasta fresca e pane fatti in casa, pescato esposto in prevalenza dal mare aperto e dessert da favola, sono le chicche di un menu di pochi piatti studiati per stupire ad ogni assaggio in un gioco continuo di contrasti che parte dall'impiattamento. Dal cappuccino di baccalà con spuma di patate e frollino cacio e pepe (servito in tazza) ai fiori di zucca ripieni di gambero di Mazara con porri croccanti, caprino e pinoli; dagli spaghetti di barbabietola trafilati al bronzo, con crema di pecorino e pistacchi al Risotto con gel di zafferano, zola e scampi flambè.

All'Origine - Milano, via Lamarmora 36 - tel. 02/54.64.312 - sempre aperto - costo medio 40 euro.

Mercoledì 9 Ottobre 2019

