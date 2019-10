Un regolamento per la gestione del rumore ambientale. È quanto si appresta a votare l'assemblea capitolina. La delibera è stata presentata in aula Giulio Cesare dalla sindaca di Roma Virginia Raggi che ha spiegato quanto la gestione del rumore ambientale «costituisce un aspetto estremamente delicato e complesso all'interno di una comunità cittadina, soprattutto in una metropoli come Roma. Questo perchè il rumore che proviene dalle attività produttive, commerciali, culturali, deve essere contemperato in qualche modo all'interno di un equo bilanciamento di interessi che veda da un lato il diritto delle persone ad avere uno stile di vita che contempli anche il diritto al riposo e alla quiete con le esigenze altrettanto meritevoli di favorire lo sviluppo sociale ed economico della città».

Mercoledì 16 Ottobre 2019, 05:01

