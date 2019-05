Un regista francese che si confronta con un genere tipicamente americano. Un autore europeo - di opere potenti e personali come Il profeta e Dheepan - che esplora la frontiera misurandosi, per la prima volta, con un cast americano. Il western firmato Jacques Audiard e interpretato da Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal non poteva attraversare i territori del west che seguendo una traiettoria insolita. I fratelli Sisters, ispirato al romanzo omonimo di Patrick Dewitt, procede a un passo diverso dai canoni di quel genere a stelle e strisce, viaggia quasi in controtempo soffermandosi sulle pause intime del percorso epico. È lì che emerge la tenerezza, l'ironia e la sgangheratezza del rapporto fraterno tra Charlie ed Eli Sisters (Phoenix e Reilly). E il mito della conquista e della sopraffazione si misura con la quotidianità e con le esigenze sentimentali. In questo, I fratelli Sisters è fresco e sorprendente, anche se resta un po' imbrigliato nei codici del sistema americano. (M. Gre.)

I FRATELLI SISTERS

di Jacques Audiard



