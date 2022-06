Un regalo per Mou: arriva il serbo Matic suo fedelissimo

Il primo regalo per Mourinho arriva di domenica. E si tratta di un fedelissimo dello Special One. A parametro zero sbarca nella capitale, infatti, Nemanja Matic che si è liberato pochi giorni fa dal Manchester United ed era da settimane in trattativa con la Roma. Il serbo firmerà un contratto di un anno con l'opzione di prolungarlo anche per la stagione successiva a circa 6 milioni a stagione. Cifra ovviamente attutite dal Decreto Crescita. In più al suo entourage andrà un bonus alla firma. Un arrivo caldeggiato fortemente da Mourinho che con Matic ha vinto tanto sia al Chelsea che al Manchester United. I due sono uniti da un legame fortissimo come testimoniano anche i recenti attestati di stima. Il serbo, 33 anni, coprirà anche economicamente il vuoto lasciato da Mkhitaryan aggiungendo quel contributo fisico (oltre che tecnico) che era mancato al centrocampo romanista in questa stagione. Ma non sarà il solo. In uscita, Veretout a un passo dal Marsiglia. Il francese potrebbe essere sostituito da Frattesi.

(F. Bal.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Giugno 2022, 05:01

