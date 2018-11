Un ragazzo su cinque adescato in Rete da adulti sconosciuti

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoChiusi in cameretta davanti al pc o con lo smartphone tra le mani: sono bambini o poco più, sembra stiano giocando al sicuro nella loro casa. Ma non è così: il mostro è online. Sembra virtuale ma, attraverso i social, entra nella loro vita reale e la riduce in pezzi.ATTENTI AL GROOMING. Ne sono state vittime due adolescenti su 10. Un fenomeno dilagante, il grooming: dal verbo to groom che significa avere cura, il tipico atteggiamento dei pedofili per ottenere la fiducia delle vittime che, in questo modo, vengono adescate. Non solo nei social network ma anche nelle chat, su YouTube e nelle PlayStation.PER UN PUGNO DI LIKE. E i dati lasciano senza parole: secondo uno studio dell'Osservatorio nazionale Adolescenza su 8.000 ragazzi, gli adolescenti tra i 14 e i 19 anni nel 14% dei casi accettano l'amicizia da chiunque gliela chieda. Non usano alcun filtro perché nell'era dei social l'unico aspetto importante sembra essere quello di avere tanti contatti. E la selezione viene meno.Solo il 35% degli adolescenti intervistati ammette di aver paura che possa essere contattato da un malintenzionato ma, nonostante questo, oltre 6 adolescenti su 10 hanno chattato con un estraneo e più di 4 su 10 lo hanno poi incontrato dal vivo. La situazione è ancora più grave tra i pre-adolescenti, nella fascia 11-13 anni: il 56% teme che le proprie fotografie condivise online possano finire nelle mani sbagliate e il 61% ha paura che dietro i profili falsi si possano nascondere adulti malintenzionati. Ma queste paure non sono sufficienti per metterli al sicuro visto che più di 4 preadolescenti su 10 hanno chattato con degli sconosciuti mentre più di 3 su 10 hanno incontrato dal vivo una persona conosciuta su internet.L'IDENTIKIT. Secondo l'identikit fornito dall'Osservatorio, gli adescatori per mascherare l'età creano finti profili sui social con foto di ragazzi e idoli adolescenziali, utilizzano un linguaggio giovane e poi, un passo alla volta, chiedono il numero di telefono, l'indirizzo di casa e infine foto e incontri in webcam, anche a sfondo sessuale.